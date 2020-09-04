Очередная субботняя акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/1ad45e50-ef2c-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу, 5 сентября, в Хабаровске.

Отмечается, что шествие проходит мирно, без конфликтов с автомобилистами и полицией. На этот раз некоторые протестующие принесли с собой плакаты в поддержку находящегося в коме оппозиционера Алексея Навального, передаёт DVHAB.

У крыльца краевого правительства протестуюшие устроили перформанс: они принесли с собой телевизор, покрытый надписями и лозунгами, пояснив, что это «зомбоящик, который нас программирует».

В Хабаровске хорошая погода, как сообщает портал, и в разгар акции к ней присоединяются новые люди.

В администрации края отметили , что количество участников традиционных акций резко снизилось и в этот раз в шествии принимает участие «едва ли тысяча человек».

По данным властей города, в период с 11 июля в крае зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4126 административных правонарушений, совершённых участниками «автопробегов». Сотрудниками органов внутренних дел региона составлено 173 протокола об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрен 151 материал, были арестованы 22 человека.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлены обвинения в организации убийств по найму и покушении на убийство. По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Срок ареста экс-губернатору продлён до 9 декабря.

Как писал NEWS.ru ранее, Фургал успокоил своих родственников, которые пришли в Басманный суд Москвы на заседание по продлению срока ареста, заявив, что он «сидит нормально, ровно».