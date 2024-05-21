«Очень хрупкая»: глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит РИА Новости, сохраняются опасные эпизоды.

Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, — заявил Гросси.

Он напомнил о нескольких случаях атак беспилотников в апреле, одна из которых пришлась по реакторному блоку. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация «снова привела его в Совет Безопасности».

В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. В обращении к СБ ООН 15 апреля Гросси призвал к немедленному прекращению «безрассудных атак» и максимальной военной сдержанности. Позднее ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, которая находилась на станции, что была совершена еще одна попытка атаки с помощью дронов — на учебный центр.

Кроме того, Гросси отмечал, что МАГАТЭ назовет виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, когда получит возможность независимо подтвердить эту информацию. Он добавил, что его уже спрашивали об этом, однако назвать ответственных за атаки сложно, поскольку беспилотники могут быть запущены с любого направления.