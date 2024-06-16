Обыски начались в ростовском СИЗО после захвата заложников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

Обыски начались в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону после захвата заложников и успешного штурма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. У заключенных ищут запрещенные предметы.

В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных, — рассказал собеседник.

Сегодня заключенные террористы захватили двух сотрудников следственного изолятора, потребовали автомобиль и оружие. При штурме преступников убили, заложники остались живы. В числе последних находился начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма.

В Сети есть кадры побега террористов из камеры. Судя по видео, арестантов снимает другой заключенной. Он выразил уверенность, что сбежавшие не смогут пройти через охрану. Он также называет их террористами.

Сотрудники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку кадров в охране изолятора. УФСИН по Ростовской области сообщало, что охрана СИЗО-1 признавалась лучшей среди всех изоляторов в регионе на протяжении нескольких лет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после произошедшего заявил о провокаторах с антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Он также признался, что временно закрыл комментарии к своим публикациям в связи с ажиотажем.