Обвиняемый в педофилии мигрант найден мертвым в «Крестах»

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Санкт-Петербурге в СИЗО «Кресты» обнаружен труп 56-летнего обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Фельдшер констатировал смерть мужчины утром 22 марта.

Известно, что арестант является уроженцем Узбекистана. Предполагается, что он мог покончить жизнь самоубийство. В СИЗО он находился с июля 2023 года. Сейчас работники Следственного комитета проводят доследственную проверку.

«Фонтанка» уточняет, что речь идет о фигуранте уголовного дела об изнасиловании 15-летней школьницы. По версии следствия, мужчина познакомился в Сети с несовершеннолетней, представился Игорем и пригласил девочку в отель. Там, по словам потерпевшей, незнакомец над ней надругался.

Летом после задержания мужчина просил суд о более мягких мерах пресечения в виде обязательства о явке. Он заявлял, что не намерен препятствовать производству по делу, имеет постоянное место жительства и устойчивые социальные связи.

В январе сообщалось, что подозреваемый в педофилии 52-летний мужчина умер в отделе полиции в подмосоквной Балашихе. Он был задержан за то, что показал пенис 15-летней девочке возле подъезда.