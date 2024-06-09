Обвиняемого в растрате владимирского министра строительства арестовали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суд заключил под стражу главу регионального Министерства архитектуры и строительства Владимирской области, обвиняемого в растрате около 12 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области. Ранее фигурант возглавлял аналогичный департамент в этом регионе.

Согласно информации на официальном сайте ведомства, министерство в настоящее время возглавляет Александр Батурин. Однако арестованный чиновник, имя которого не раскрывается, был задержан в городе Коврове.

Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Расследование продолжается. По информации портала «Чеснок», оно связано с проектом капитального ремонта кинотеатра «Современник», принятым в 2019 году.

Ранее суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади к восьми годам лишения свободы по делу о взятке в один миллион рублей. Отбывать наказание экс-чиновник должен будет в колонии строгого режима.