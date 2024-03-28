Общество эстонской культуры ликвидировали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге ликвидировали местное общество эстонской культуры, сообщает ТАСС. Соответствующее решение городской суд вынес по иску регионального управления Министерства юстиции России. Данные об организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Суд административный иск удовлетворил, ликвидировал общественную организацию «Санкт-Петербургское общество эстонской культуры» с исключением сведений о ней из Единого госреестра юридических лиц, — заявила представитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Вероника Пешина.

Минюст подал иск в суд по просьбе самого эстонского общества. В августе 2023 года была проведена проверка, которая выявила несколько нарушений в деятельности организации. Устав общества не соответствовал требованиям законодательства РФ. Организация обосновала просьбу о ликвидации тем, что в правлении не оказалось достаточного числа людей для принятия решения о продолжении работы общества.

Общество эстонской культуры существовало в Санкт-Петербурге с 1992 года. Своей целью представители организации называли сохранение этнической самобытности эстонцев, которые проживали в Северной столице, а также национальных традиций и эстонского языка. Кроме этого, общество поддерживало связи с Эстонией в области искусства, науки и культуры.