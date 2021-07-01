Общественник сообщил о химическом загрязнении реки под Новосибирском

Река Бердь в Новосибирской области окрасилась в ядовито-зелёный цвет. Об этом «360» сообщил местный общественник Алексей Носов. По его словам, произошедшее — экологическая катастрофа.

В настоящее время плёнка мутной химической жижи разлилась уже на несколько километров и движется в сторону Оби.

Как рассказал Носов, местные жители бьют тревогу, они обратились уже на все горячие линии МЧС, в том числе в Минприроды и Росприроднадзор, но все перекладывают ответственность друг на друга.

Жители взяли пробы воды и в ближайшее время намерены их направить на экспертизу в лабораторию, однако результаты будут известны не раньше следующей недели.

Пробы мы отобрали две. Одна проба нам нужна, чтобы разложить на молекулы состав этой жижи. Если мы поймём, что это за вещества попали в реку, то мы сможем понять, какие предприятия выше по течению с ними работают, и с вероятностью 100% найти виновного. А вторую баночку мы оставили специально для того, чтобы этому виновному вылить на голову, когда его найдём, — добавил общественник.

Ранее сообщалось, что в регионах России выявлено свыше 1,9 тысячи опасных для экологии объектов. Лидерами по их количеству стали Ставропольский и Красноярский края. Так, на Ставрополье обнаружено около 260, а в Красноярском крае свыше 170 объектов, «обладающих признаками накопленного вреда окружающей среде».