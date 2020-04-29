Новым мэром Иркутска стал Руслан Болотов

https://static.news.ru/photo/6c68172c-8ad5-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine /Global Look Press

Дума Иркутска избрала мэром города Руслана Болотова, который занимал пост вице-мэра города.

Градоначальника выбирали из 29 претендентов. Их кандидатуры рассмотрела специальная комиссия. Претенденты составили программы социально-экономического развития города.

Всего кандидатуру Болотова поддержали 26 депутатов. Для победы необходимо было набрать 24 голоса, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Болотов занимался восстановлением Тулуна и других территорий, которые пострадали от сильного наводнения летом 2019 года. Он работал председателем правительства Иркутской области при губернаторе Сергее Левченко. Руслан Болотов ушёл в отставку с поста председателя правительства в марте 2020 года и занял пост вице-мэра Иркутска.

Прямые выборы мэра Иркутска были отмены в 2015 году. В октябре 2018 года Сергей Левченко, занимавший в то время пост губернатора, внёс в заксобрание города проект закона о возвращении прямых выборов мэра города, но он не был принят депутатами заксобрания.

NEWS.ru писал, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Политик страдал сердечно-сосудистой недостаточностью. Он занимал пост главы города с октября 2016 года.