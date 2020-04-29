Новым мэром Иркутска стал Руслан Болотов

Дума Иркутска избрала мэром города Руслана Болотова, который занимал пост вице-мэра города.
Градоначальника выбирали из 29 претендентов. Их кандидатуры рассмотрела специальная комиссия. Претенденты составили программы социально-экономического развития города.
Всего кандидатуру Болотова поддержали 26 депутатов. Для победы необходимо было набрать 24 голоса,
Болотов занимался восстановлением Тулуна и других территорий, которые пострадали от сильного наводнения летом 2019 года. Он работал председателем правительства Иркутской области при губернаторе Сергее Левченко. Руслан Болотов ушёл в отставку с поста председателя правительства в марте 2020 года и занял пост вице-мэра Иркутска.
Прямые выборы мэра Иркутска были отмены в 2015 году. В октябре 2018 года Сергей Левченко, занимавший в то время пост губернатора, внёс в заксобрание города проект закона о возвращении прямых выборов мэра города, но он не был принят депутатами заксобрания.
NEWS.ru писал, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Политик страдал сердечно-сосудистой недостаточностью. Он занимал пост главы города с октября 2016 года.
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