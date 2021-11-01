Новый глава Ярославской области заразился коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Чиновник добавил, что ушёл в самоизоляцию.

К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома, — написал он.

Евраев пояснил, что на 2 ноября у него запланирована еженедельная оперативка и несколько рабочих совещаний. Их он проведёт в онлайн-режиме.

Глава региона добавил, что чувствует себя неплохо. Он выразил надежду, что перенесёт заболевание в лёгкой форме благодаря вакцинации.

Евраев призвал подписчиков беречься и соблюдать меры безопасности.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Ярославской области за всё время пандемии заразились около 70 тысяч человек. Из которых 1384 скончались. По данным на 1 ноября в регионе выявлен 271 новых случай заболевания и зафиксировано шесть летальных исходов.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он рассказал в соцсетях, что переносит болезнь легко и без осложнений. Чиновник заверил, что скоро вернётся к работе.