Новости регионов: жители Петрозаводска начали жаловаться на горячие батареи

Фото: Shutterstock

Житель Татарстана регулярно похищал семечки из птичьих кормушек. Другой местный житель решил провести собственное расследование пропажи еды для пернатых. Он узнал, что в воровстве семечек из кормушек виновен один лыжник.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае начались поиски хулигана, укравшего фигурку Деда Мороза, сообщает newstracker.ru. Инцидент произошел в поселке Винсады в воскресенье, 8 января. На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, видно, как неизвестный целенаправленного подходит к елке, чтобы унести стоящую под ней фигуру.

Удмуртия

В Удмуртии из-за аномального похолодания не смогли выйти в рейс 15 мусоровозов. Как пишет udm-info.ru, спецтехника перестала функционировать в семи районах республики. Из-за сильных морозов у машин начала отказывать гидравлика, отвечающая за подъем баков и прессовку мусора. В эти районы была отравлена техника, которая способна работать при низких температурах.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону в период новогодних каникул 11 человек пострадали из-за неосторожного запуска пиротехнических устройств, сообщает rostovgazeta.ru. Один житель областного центра с полученными травмами был отправлен в больницу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Житель Татарстана регулярно похищал семечки из птичьих кормушек. Как пишет inkazan.ru, другой местный житель решил провести собственное расследование пропажи еды для пернатых. Он узнал, что в воровстве семечек из кормушек виновен один лыжник.

Волгоградская область

Житель Волгограда 2 января пожаловался бригаде медиков на острые боли в области грудной клетки. По решению врачей пациента отправили в больницу, где ему сделали рентген и перевели в другое медучреждение. Там его состояние определили как «острый бронхит» и оттуда направили в другую больницу. После чего пожилого гражданина отпустили домой. В родных стенах он скончался от отека легких и обширного инфаркта, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижегородская прокуратура намерена расследовать обстоятельства массовой аварии с участием автобуса. По сведениям newsnn.ru, пассажирский автобус совершил столкновение с двумя машинами. В нем ехали дети и группа сопровождающих их взрослых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Из-за возгорания пострадала площадь в 80 квадратных метров. В квартирах во время инцидента находились жильцы. В общей сложности эвакуировали 15 граждан и еще четырех спасли из квартир второго этажа благодаря задействованной трехколенной лестнице. Как пишет tagilcity.ru, в ликвидации огня участвовали 64 пожарных и 16 единиц техники.

Оренбургская область

В Оренбурге удалось отыскать 73-летнего мужчину, который мог насмерть замерзнуть на остановке общественного транспорта. Ранее сообщалось, что 8 января он ушел из дома и пропал. Семья пострадавшего не смогла отыскать его своими силами и обратились за помощью к поисково-спасательному отряду, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Тюменские спасатели по-прежнему устраняют последствия взрыва, случившегося 8 января в автосервисе на улице Буровиков. Как пишет nashgorod.ru, инцидент был зафиксирован в три часа ночи по местному времени. Сообщается, что в автомастерской по причине разгерметизации произошел взрыв газобаллонного оборудования в одной из машин.

Омская область

В МЧС по Омской области сообщили о временной приостановке движения по трассе, ведущей в регион из Казахстана, пишет gorod55.ru. Участок автодороги Ленинский — Иртышск — Русская Поляна закрыт для всех видов транспорта из-за неблагоприятных метеоусловий.

Фото: Shutterstock

Карелия

От населения Петрозаводска начали поступать жалобы на чрезмерно горячие батареи, из-за которых жильцам квартир буквально стало нечем дышать. Как сообщает karelinform.ru, горожане не исключают возможности возникновения аварий. Так, еще во время прошлого отопительного сезона в квартире одного гражданина два раза лопались стояки — пострадавший считает, что причиной для таких аварий стала высокая температура.

Приморский край

Жительница Приморья лишилась 10 млн рублей из-за махинаций мошенников, сообщает vostokmedia.com. 68-летняя гражданка пожаловалась на звонок неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов и рассказала, что злоумышленники предприняли попытки снять деньги по доверенности, оформленной на ее имя. Спустя несколько минут пострадавшей поступил звонок от мужчины, который назвался представителем Банка России. Он убедил пенсионерку, что лично будет помогать ей спасти хранящиеся на счету средства, но от нее потребуется обязательно сохранить все в тайне. В итоге за две недели взаимодействия с мошенниками гражданка продала квартиру, взяла несколько займов и перевела все деньги на неизвестные счета разных кредитных организаций.

Башкирия

Обитатели ряда многоквартирных домов в Уфе лишились горячего водоснабжения в разгар серьезных холодов в регионе. Отключение горячей воды на улице Дагестанская произошло из-за локального прорыва трубопровода, о чем отчиталась администрация Демского района примерно в полночь 8 января, сообщает mkset.ru. Городские власти оповестили жильцов о проведении ремонта теплосети с 10 утра 9 января.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в период праздничных дней около 80 местных жителей стали пациентами травмпунктов. Согласно статистике, которую ведут медики, этот показатель примерно на 12% ниже, чем годом ранее. Как пишет transsibinfo.com, население региона чаще всего получало травмы на улице — таких несчастных случаев зафиксировано порядка 60%.