Новости регионов: житель Карелии устроил дрифт-шоу со снеговиком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Карелии устроил дрифт-шоу со снеговиком в Кондопоге. Как показали записи с камер видеонаблюдения, сначала двое молодых людей ночью слепили снежную фигуру и установили ее на перекрестке, после чего автомобилист проехал вокруг нее несколько ровных кругов. Тем временем в Оренбурге ждут поезд Деда Мороза. Он пробудет на железнодорожном вокзале несколько часов. В связи с этим движение в некоторых районах будет ограничено.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье спасли домашнего кота, застрявшего в трубе во время охоты. Спасатели Ставрополья вызволили из трубы животное, которое погналось за птицей, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В 71 школе Удмуртии нарушали правила организации питания учеников, пишет udm-info.ru. С начала нового учебного года было проверено 125 школ и семь организаторов питания. С профилактическими визитами специалисты ведомства посетили 101 школу, в 71 школе (70%) они выявили нарушения. Так, в учебных заведениях не соблюдалась калорийность рационов питания и суммарный объем блюд по приемам пищи возрастной категории детей 12 лет и старше, а продолжительность перемены на прием пищи была менее 20 минут.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ростовская область

Власти Ростовской области планируют потратить более 11 млрд рублей на реабилитацию реки Дон. Среди мероприятий по охране реки упомянули строительство Багаевского гидроузла. По словам главы региона, в ближайшие семь лет на оздоровление Дона собираются потратить более 43,5 млрд рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Школьника в Нижнекамске засыпало снегом, пишет inkazan.ru. На восьмилетнего мальчика сошел снег с крыши, ему потребовалась госпитализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Волгоградская область

Старейший роддом Волгограда переоборудуют в интернат для психически больных. Здание бывшего роддома № 1 готовятся отремонтировать за 62 млн рублей, пишут novostivolgograda.ru. В ходе ремонта помещения адаптируют под работу одного из отделений психоневрологического интерната. Роддом в этом здании прекратил работу в 2020 году, когда он принимал больных с коронавирусом, а само здание не функционирует с 2021 года.

Нижегородская область

По данным нижегородских приставов, более 800 граждан иностранных государств депортировали из области в 2023 году, пишет newsnn.ru. При этом статистика приставов расходится с данными нижегородской полиции, которая сообщила, что только с января по октябрь 2023 года было принято решение о выдворении с территории области 957 иностранных граждан.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Нижнем Тагиле больше сотни работников заводов пострадали от рук мошенников. 50 пострадавших граждан работают на металлургическом комбинате, 93 — на оборонном предприятии, пишет tagilcity.ru. Полицейские уже провели лекции на предприятиях, рассказав сотрудникам про схемы мошенников и работу органов, сотрудниками которых часто представляются злоумышленники.

Оренбургская область

В Оренбурге ждут поезд Деда Мороза. Как пишет 56orb.ru, поезд со сказочным волшебником из Великого Устюга пробудет на железнодорожном вокзале несколько часов. При этом власти специально ограничат движение для всех видов транспорта в районе вокзала на это время.

Тюменская область

Покупку яиц ограничили в тюменском гипермаркете. Продукцию отпускают в количестве одной коробки на покупателя. Как пишет nashgorod.ru, с таким ограничением столкнулись клиенты, которые делают заказы онлайн. Цены при этом остаются высокими: в городских магазинах стоимость десятка яиц категории С1 стартует от 119 рублей, С0 — от 160 рублей.

Омская область

Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в многоквартирных домах. Как пишет gorod55.ru, проблемы возникли из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-5. Люди жалуются, что им постоянно приходится использовать обогреватели в квартирах, а школьники вынуждены учиться в верхней одежде.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карелия

Житель Карелии устроил дрифт-шоу вокруг снеговика на перекрестке. Как пишет karelinform.ru, инцидент произошел в Кондопоге. Как показали записи камер видеонаблюдения, сначала двое молодых людей в ночное время слепили снеговика прямо на перекрестке, а чуть позже автомобилист сделал вокруг снежной фигуры несколько идеально ровных кругов.

Приморский край

Во Владивостоке прямо на ходу загорелся автобус. Как пишет vostokmedia.com, пламя извергалось из-под колес общественного транспорта. Видео с пылающим автобусом опубликовали местные СМИ. О пострадавших и степени повреждения автобуса не сообщается.

Башкирия

Снегопад в Уфе стал причиной задержки 10 рейсов в аэропорту, пишет mkset.ru. Пассажирам, ожидающим продолжения полета, предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Хабаровский край

На главной площади в Хабаровске в этом году будут открыты новогодний городок и каток. Посетители увидят ледовую и снежную крепости, будут установлены ледяные горки. Организаторы подготовили множество различных активностей, которые будут доступны жителям и гостям города до 10 января, пишет transsibinfo.com.