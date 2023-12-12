Новости регионов: врачи из Тюмени спасли пассажира на борту самолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи из Тюмени спасли пассажира, которому стало плохо на борту самолета. Медики оказали помощь человеку, который начал задыхаться. Врачи начали реанимировать пассажира, благодаря чему удалось его спасти. Тем временем в детской больнице Нижнего Новгорода пациентам и их родителям приходится спать в одежде из-за холода. В некоторых палатах больницы промерзают окна, на них образуется лед. Многим детям, которые поступают с жаром, становится хуже.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 1000 человек. В настоящее время в медучреждениях края находятся 61 человек с таким диагнозом, из-под наблюдения врачей были выписаны 985 человек, один скончался. Среди заразившихся есть дети, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

На фоне сильных морозов ижевские школьники продолжают учиться дистанционно. Дошкольные учреждения работают в нормальном режиме, но родители сами принимают решение, вести детей или нет, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области не будут проводиться новогодние и рождественские гуляния. В некоторых районах области пройдут местные праздничные мероприятия. В период новогодних праздников также продолжает действовать запрет на запуск салютов, информирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Альметьевске один многоквартирный дом остался без отопления, сообщает inkazan.ru. Как отмечают жильцы, температура в доме начала снижаться вечером 10 декабря. Причиной стал прорыв одной из труб в подвальном помещении, из-за чего оно оказалось полностью затоплено.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волгоградская область

В Волгограде трое малышей госпитализированы после отравления газом. Как пишут novostivolgograda.ru, дети были доставлены в больницу с достаточно серьезным отравлением. Как это произошло, неизвестно. Пожаров в этот день в районе не зафиксировано.

Нижегородская область

В детской больнице Нижнего Новгорода родителям и их детям приходится спать в одежде из-за холода. Об этом горожане рассказали в соцсетях. Как сообщает newsnn.ru, окна в некоторых палатах больницы промерзают, на них образуется лед. В результате детям, которые поступают с жаром, становится еще хуже. Многие родители, находящиеся в палатах, также заболевают.

Свердловская область

Жительница Ивделя, сын которой стрелял из пистолета по сверстникам, заплатит компенсацию пострадавшим. Как пишет tagilcity.ru, стрелявшему всего 11 лет.

Оренбургская область

В Оренбуржье врачи диагностировали у рабочего переломы сразу восьми ребер. Как пишет 56orb.ru, травмы были получены на производстве в результате несоблюдения техники безопасности. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменские врачи оказали помощь пассажиру на борту самолета. Как сообщает nashgorod.ru, авиалайнер летел из Москвы. Во время полета один из пассажиров начал задыхаться. Медики, следовавшие этим рейсом, незамедлительно начали его реанимировать. В результате пассажира удалось спасти.

Омская область

Жительница Омска рассказала в социальных сетях о щенках, которые оказались заперты на территории предприятия. Как сообщает gorod55.ru, женщину не пустили на территорию, чтобы отловить животных. Также руководство запретило подкармливать щенков.

Карелия

В Карелии озеро вышло из берегов и затопило участок региональной трассы. Как информирует karelinform.ru, инцидент произошел в Прионежском районе вблизи деревни Намоево. Из-за подтопления проезд транспортных средств к деревне оказался затруднен.

Приморский край

Во Владивостоке Следственный комитет назначил проверку после частичного обрушения здания. Как сообщает vostokmedia.com, обрушение произошло при проведении демонтажных работ по улице Крылова. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: t.me/su_skr25

Башкирия

Сбои в подаче электричества в Башкирии оставили без света тысячи людей, пишет mkset.ru. Свыше 10 тысяч жителей региона остались без электричества на минувшей неделе. Такие данные были озвучены в отчете министра ЖКХ в ходе оперативного совещании в правительстве республики.

Хабаровский край

Пьяный житель Хабаровска спустил собаку на полицейского. Суд признал виновным 38-летнего мужчину в покушении на применение насилия в отношении представителя власти, сообщает transsibinfo.com. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.