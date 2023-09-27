Новости регионов: в Ростовской области могут запретить все табачные ларьки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области могут запретить все табачные ларьки. Такая мера связана с продажей нелегальных товаров, из-за которых регион теряет около 20 млрд рублей в год. Несмотря на все меры контроля за оборотом табачной продукции, серьезных изменений на рынке не происходит. Тем временем в Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза. Местные жители жалуются на удушающий запах гари, который ощущается во всех районах города.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Геймеры Ставрополья потратили на видеоигры в 2023 году более 2,6 млрд рублей, сообщает newstracker.ru. Согласно данным аналитиков, к концу 2023 года объем трат составит 3,27 млрд рублей.

Республика Удмуртия

Туристка из Удмуртии упала с пятиметровой опорной стены в Сочи и выжила, сообщает udm-info.ru. Она сама позвонила в МЧС и сообщила, что получила травмы и не может передвигаться. Пострадавшая не смогла объяснить спасателям, где находится, но позже ей все же удалось отправить координаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области, сообщает rostovgazeta.ru. Контроль за оборотом этой продукции постоянно усиливают, однако серьезных изменений не происходит. Из-за нелегальных товаров регион теряет около 20 млрд рублей в год.

Республика Татарстан

Казанские дачники устроили драку на выборах председателя СНТ, сообщает inkazan.ru. Экс-председателя ранее отстранили на полгода из-за того, что он собирал деньги, но не делал ничего для развития СНТ. Инициативная группа решила устроить новые выборы, но в процесс вмешались сторонники бывшего руководителя.

Волгоградская область

Волгоградский аэропорт могут назвать «Сталинград», сообщают novostivolgograda.ru. Сторонники переименования города считают такой вариант компромиссным. Инициатива сейчас неофициально обсуждается среди сторонников и членов комиссии.

Нижегородская область

Нижегородка требует 680 тысяч рублей из-за неудачного увеличения груди, сообщает newsnn.ru. Женщина обратилась в клинику, где ей неудачно провели пластическую операцию. Кроме того, пациентке диагностировали нарушения функционирования плечевого сустава после хирургического вмешательства. Пострадавшая требует возместить материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свердловская область

Мать 22-летней девушки из Екатеринбурга, которая пропала перед своим днем рождения, требует проверить ее молодого человека на детекторе лжи. Как сообщает tagilcity.ru, девушка пропала 2 сентября.

Оренбургская область

В Оренбурге у многодетной матери пропали трое детей, сообщает 56orb.ru. Дети от двух до восьми лет ушли из дома, после чего их местонахождение было неизвестно. Вскоре их удалось найти — все это время они находились у родственников.

Тюменская область

В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза, сообщает nashgorod.ru. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в 2,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. По словам горожан, удушающий запах гари ощущается во всех районах города.

Омская область

С 1 октября несовершеннолетним жителям Омска будет запрещено находиться на улице после 22:00. Как сообщает gorod55.ru, комендантский час, как и ранее, будет действовать до 06:00. Нарушение этого правила может повлечь за собой наказание в виде административной ответственности для родителей.

Карелия

Пенсионер из Карелии ушел в лес и не вернулся. Как сообщает karelinform.ru, его разыскивают полиция и волонтеры. Пропавший — 88-летний Валентин Михайлович Нориков проживает в поселке Пяльма Пудожского района.

Приморский край

Два жителя Владивостока скончались от испарений гниющего картофеля в гараже. Как пишет vostokmedia.com, тела мужчин были обнаружены в погребе. Там хранился старый картофель. На месте происшествия был замечен специфический запах. Ведется расследование.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Башкирия

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование массовой драки на рынке в Уфе, пишет mkset.ru. По данным следствия, инцидент произошел 25 сентября на торговой базе, участники конфликта применяли травматическое и холодное оружие. За медицинской помощью обратилось шесть человек. Ранее одному из участников драки были предъявлены обвинения по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Хабаровский край

В Хабаровске стартовал фестиваль театров Дальнего Востока. В общей программе фестиваля представлено 15 спектаклей и один инклюзивный проект от хабаровского Белого театра, пишет transsibinfo.com. На фестивале также проводятся мастер-классы, лекции, семинары и творческие встречи.