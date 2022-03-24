Новости регионов: в Карелии заявили о нехватке денег для борьбы с пожарами

В поликлинике в Башкирии попросили пациентов приносить свою бумагу, чтобы распечатать результаты исследований. Такое объявление вывесили на двери кабинета кардиолога. Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алёшина нехватку бумаги отрицает.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Главврачи двух ставропольских больниц задержаны по подозрению во взятках на 5,8 млн рублей, сообщает newstracker.ru . Все фигуранты, причастные к делу, уже установлены и взяты под стражу. Также у обвиняемых было изъято пять автомобилей премиум-класса.

Удмуртия

Новая дорога в Удмуртии, которая была отремонтирована менее года назад, уже покрылась выбоинами. Об этом пишет udm-info . В соцсетях жители Малопургинского района Удмуртии жалуются на появляющиеся на новой дороге Бураново — Киясово ямы, а между тем новое дорожное покрытие появилось на этом участке в мае 2021 года.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону автомобили начали продавать по завышенным ценам, выдавая их за редкие экспонаты, пишет rostovgazeta.ru . Наиболее дорогой моделью из категории редких стал Jeep Wrangler 2019 года выпуска. Его пытаются продать за 6,2 млн рублей, что на 1,5 млн превышает рыночную цену. Porsche 944, сошедший с конвейера в 1986 году, предлагается за 3 млн рублей. Volkswagen Beetle 2013 года выпуска стоит 1,1 млн рублей.

Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Республика Татарстан

Казань вошла в топ-5 городов, куда россияне планируют отправиться на отдых в мае 2022 года, пишет inkazan.ru . Первые места данного рейтинга самых популярных туристических городов заняли Санкт-Петербург, Сочи и Севастополь.

Волгоградская область

Жители Волгограда не против отказаться от заграничной продукции на 10 ближайших лет, сообщают novostivolgograda.ru . Многие жители региона считают, что уход из страны иностранных компаний стимулирует развитие собственного производства. Однако отказаться от заграничных товаров на следующее десятилетие готовы чаще волгоградцы, имеющие ежемесячный доход от 80 тысяч рублей.

Нижегородская область

Предприниматели Нижегородской области получат 3 млрд рублей на развитие в кризисных условиях. Как сообщает newsnn.ru , наибольшая доля дотаций поступит в промышленную сферу. Власти планируют нарастить производство на предприятиях, специализирующихся на выпуске продукции повышенного спроса.

Hajek Vojtech/CTK/Global Look Press

Свердловская область

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о планах направить региональный материнский капитал на дополнительное образование, пишет tagilcity.ru . Законопроект поступил на рассмотрение депутатов областной думы. В 2022 году региональный маткапитал возрос до 152 тысячи рублей за третьего ребенка и до 228 тысяч рублей за появление на свете одновременно троих и более детей.

Оренбургская область

В Оренбурге из-за жалоб, поступающих от населения, уничтожили стихийная свалка. Как сообщает 56orb.ru , бытовые отходы скапливались во дворах жилых домов. Оренбуржцы направили жалобу в прокуратуру, после чего ведомство поспособствовало устранению свалок.

Тюменская область

Персональные данные пользователей тюменской службы доставки «Яндекс.Еда» утекли в сеть, сообщает nashgorod.ru . В интернете была выложена карта, на которой отображаются личные данные клиентов сервиса, включая Ф.И.О., телефон, адрес, E-mail и сумму оплаченных заказов.

Омская область

В Минэнерго РФ по Омской области были проведены обыски. Как сообщает gorod55.ru , правоохранители вели такую работу в рамках расследования уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». По предварительной версии, глава министерства якобы фиктивно трудоустроил в подведомственную организацию лицо, которое получило зарплату в размере 474 тысячи рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Республика Карелия нуждается в средствах на борьбу с лесными пожарами. Как сообщает karelinform.ru , в 2022 году на защиту лесных территорий от пожаров в регионе выделено 360 млн рублей, из них 317 млн направлено из федерального бюджета. По прогнозу Минприроды, республика нуждается в дополнительном финансировании для создания резерва и запуска системы контроля.

Приморский край

Бывший руководитель дирекции общественных пространств Владивостока подозревается в мошенничестве, пишет vostokmedia.com . Исполняющий обязанности директора МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» и директор ООО «Медиаарт» могут быть замешаны в мошенничестве особо крупного размера с использованием служебного положения. Причиной для таких подозрений выступила установка сценического оборудования, которое в 2020 году обошлось в 130 млн рублей.

Башкирия

В одном из медучреждений Башкирии администрация обратилась к пациентам, прося их приносить собственную офисную бумагу для распечатки результатов исследований. Такое обращение было вывешено на двери кабинета кардиолога в одной из поликлиник региона, пишет Mkset . Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алёшина нехватку бумаги отрицает.

Хабаровский край