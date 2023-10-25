Новости регионов: на Урале уволят сотрудницу МВД, укусившую гаишника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге уволят сотрудницу полиции, укусившую гаишника. Инспектор ДПС остановил машину такси, в которой находилась подполковник полиции со своим мужем. Женщина стала возмущаться, почему водитель остановился. Автоинспектор попытался пресечь конфликт, но сотрудница полиции начала оскорблять его и укусила за палец. Тем временем в Тюменской области увольнение грозит учительнице физкультуры. В Сети появилось видео, как педагог пнула школьника. До этого на преподавательницу уже поступали жалобы от родителей учеников.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае 800 тысяч жителей сделали прививку от гриппа. Как сообщает newstracker.ru, сейчас ситуация по заболеваемости остается контролируемой. В крае имеется достаточный запас вакцин как для взрослых, так и для детей.

Республика Удмуртия

334 жителям Удмуртии незаконно отказали в выплатах на детей, пишет udm-info.ru. Решения были приняты из-за некорректной работы системы межведомственного электронного взаимодействия. Выяснили это в результате прокурорской проверки.

Ростовская область

Перевозчики обратились в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, пишет rostovgazeta.ru. Среди названных причин — нехватка водителей, подорожание ГСМ, а также дефицит запасных частей для обслуживания пассажирских машин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Республика Татарстан

В Татарстане отменили Тыквенный Спас после критики, пишет inkazan.ru. Такое название сочли некорректным. Вместо него проведут тыквенный фестиваль. С критикой несуществующего Тыквенного Спаса выступил священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

Волгоградская область

Силовики провели обыски и задержали главу Городища в Волгоградской области. Его обвиняют в том, что он систематически принимал деньги от своего заместителя. В свою очередь глава закрывал глаза на нарушения в работе местного «Комбината благоустройства», среди которых были выходы транспорта без предварительного осмотра. Общая сумма взяток составила более 100 тысяч рублей, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Бастрыкин поручил провести проверку из-за избиения жителя Нижнего Новгорода, пишет newsnn.ru. Инцидент произошел на днях — группа несовершеннолетних напала на мужчину у торгового центра «Куб». Подростки избивали жертву ногами и снимали происходящее на видео.

Свердловская область

В Екатеринбурге подполковника полиции уволят за укус гаишника, пишет tagilcity.ru. Инспектор ДПС остановил такси, чтобы попросить водителя стать понятым. В этот момент пассажир, работающая в полиции, вместе с мужем набросились с оскорблениями на таксиста за то, что тот остановился. Автоинспектор попытался пресечь конфликт, но женщина начала оскорблять полицейского, после чего укусила его за палец.

Оренбургская область

С администрации Оренбурга хотят взыскать 30 тысяч рублей за моральный ущерб после нападения бродячей собаки на ребенка. Как пишет 56orb.ru, интересы несовершеннолетнего принялся отстаивать прокурор. Он подал иск в суд.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Тюменская область

В Тюмени обсуждают видео с пнувшей школьника учительницей физкультуры. Как пишет nashgorod.ru, инцидент произошел в селе Ярково. Отмечается, что на преподавателя неоднократно жаловались родители. Теперь женщине грозит увольнение.

Омская область

На территории городка Нефтяников Омской области обнаружили повышенную концентрацию ядовитого вещества. Как сообщает gorod55.ru, речь идет о хлориде водорода. По оценкам специалистов, превышение составило 1,3 ПДК. При вдыхании хлороводорода в больших количествах у человека может появиться кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей. В тяжелых случаях у отравившегося появляется отек легких, нарушается работа кровеносной системы.

Карелия

Власти Сегежского района Карелии компенсировали моральный вред семье 11-летнего мальчика, который пострадал от укуса бездомного пса. Нападение произошло в 2022 году, пишет karelinform.ru.

Приморский край

В Приморье раскрыли дело о мошенничестве с топливом на 10 млн рублей. Как пишет vostokmedia.com, ранее судимый местный житель, действуя через подконтрольную фирму, заключил договор с Сахалинской угольной компанией на поставку горючего. При этом фигурант заведомо знал, что не сможет выполнить контрактные обязательства.

Башкирия

В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе. Как сообщает mkset.ru, 42-летний мужчина в 2021-м году получал диплом магистра по IT-специальности. Поджигателя задержали при попытке скрыться из города.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хабаровский край

Обработка рыбьей кожи в Хабаровском крае стала этнокультурным достоянием России, пишет transsibinfo.com. Регион получил свидетельство о включении нематериального объекта культурного наследия «Технология обработки рыбьей кожи у коренных малочисленных народов Хабаровского края» в проект «Антология народной культуры», который реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Красноярского края.