Новости регионов: учительницу в Петербурге уволили за секс-просвещение

В Хабаровском крае жители жалуются на нападения бродячих собак. Бездомные животные бродят стаями и сталкиваются с людьми почти ежедневно.

Дайджест главных, резонансных и значимых региональных событий.

Удмуртия

В Удмуртии ученики школы в деревне Байситово ходят на занятия и домой «вслепую». Журналисты udm-info пишут, что освещение осталось на сегодняшний день только на одной улице. И это не единственный населенный пункт на территории Малопургинского района, оставшийся без электричества. В Уроме дети ходят в школу в темноте уже не первый год.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края массово жалуются на атаки бродячих собак, сообщает transsibinfo.com . Люди сталкиваются со стаями бездомных животных практически каждый день. Однако собак отлавливают, маркируют и выпускают на свободу.

pixabay.com

Ростовская область

Показатель смертности от коронавируса в Ростовской области вырос за минувший год в восемь раз. Только в августе в регионе зафиксировали 1643 летальных исхода от COVID-19. Корреспонденты rostovgazeta.ru пишут, что в последнем месяце лета прошлого года от инфекции скончались 218 человек.

Ставропольский край

Жительница Пятигорска пять раз неудачно пересдавала на получение водительского удостоверения, после чего приняла решение бежать от экзаменатора. Полтора года тому назад женщину лишили прав. Это произошло после того, как она покинула место ДТП. По информации newstracker.ru , после очередного провала на экзамене горожанка села за руль внедорожника и предприняла попытку скрыться.

Татарстан

Учеников одной из школ в Республике Татарстан в столовой кормят червивой кашей. Одна из родительниц опубликовала фото еды в паблике, сообщает inkazan.ru . Женщина также утверждает, что дети постоянно голодные из-за крайне маленьких порций. Ситуацию не прокомментировали пока ни руководители школы, ни представители местных властей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода сообщили, что видели НЛО. 3% респондентов заявили, что это было самое необычное событие в их жизни, пишет newsnn.ru . Еще 8% нижегородцев убеждены, что встречали призраков.

Волгоградская область

Рекордный показатель смертности в Волгоградской области причислил её к разряду вымирающих регионов. По данным novostivolgograda.ru , с начала 2021 года в области умерли на пять тысяч граждан больше, чем в 2020-м. Эксперты акцентируют внимание на ежемесячном росте негативной тенденции. Волгоград всерьез рискует лишиться статуса города-миллионника.

Свердловская область

ЧП случилось в цирке Нижнего Тагила. Прямо во время представления разозлившаяся обезьяна внезапно набросилась на пятилетнего мальчика, сообщает tagilcity.ru . Ребенок получил травмы ног. Очевидцы инцидента рассказали, что руководство цирка явно не позаботилось о безопасности зрителей.

Омская область

Омский автовладелец избил инвалида на автопарковке. По информации gorod55.ru , мужчина, у которого третья группа инвалидности, на законных основаниях занял место на специальной парковке у супермаркета, но другой водитель потребовал, чтобы тот освободил его. Услышав отказ, житель Омска заблокировал авто. Ссора закончилась дракой. Инвалида госпитализировали с переломом бедра и ушибами головы.

Оренбургская область

Сотрудники полиции в Орске ездят по городу с громкоговорителями, предупреждая граждан об опасности алкоголя. По информации 56orb.ru , силовики вместе с добровольцами сейчас обходят квартиры, сообщая людям об опасности, которую несёт в себе спиртное. Информационную кампанию организовали в городе после массового отравления суррогатной алкогольной продукцией. Погибли не менее 30 местных жителей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Родители воспитанников детского сада в Петрозаводске жалуются на чересчур агрессивное поведение одного из мальчиков. Журналисты karelinform.ru пишут, что ребенок систематически травмирует не только детей, но и воспитателей. В ходе конфликта вскрылось наличие у мальчика психического заболевания.

Тюменская область

Победителем конкурса «Учитель года России-2021» стала жительница Тюмени Екатерина Костылева. Наградой стал большой хрустальный пеликан, пишет nashgorod.ru . Торжественная церемония состоялась в Кремлевском дворце. Ведущим мероприятия был Народный артист РФ Николай Басков.

Приморский край

Власти Приморья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. По информации vostokmedia.com , постановление касается тех, кто работает в сфере образования, в системе здравоохранения, в культурной и транспортной отраслях, а также госслужащих и чиновников всех уровней.

Башкирия

Дочь пилота, погибшего в Татарстане, обвинила в трагедии аэроклуб, пишет mkset.ru . Девушка сообщила, что отец не раз обсуждал при ней отказ двигателей у L-410. Более того, он проинформировал о неисправности самолета руководство клуба, но меры приняты не были.

Новосибирск

Шуточный видеоролик с ремонтом моста в Новосибирске набрал уже 1,8 млн просмотров в соцсети Instagram. По данным atas.info , автор говорит, что на такую популярность не рассчитывал. Мужчина сказал, что демонстрируемые на кадрах эмоции вызвала поездка по новому асфальту на Коммунальном мосту.

Санкт-Петербург

Преподаватель биологии одной из школ Санкт-Петербурга уволилась после громкого скандала, связанного с её откровенным блогом. По информации newia.ru , учительница вела страницу в соцсети, на которой рассуждала о вопросах сексуальной ориентации, секс-игрушек и контрацепции.

Челябинская область

Машинисту в Челябинской области удалось выжить при сходе поезда с рельсов. Как сообщает информационный портал kursdela.biz , с рельсов сошёл сначала дизельный локомотив, после чего он потянул за собой три вагона. В них перевозили пшеницу.

pixabay.com

Хакасия

Хирург-художник после переезда Хакасию намерен открыть выставку весьма необычных рисунков. Корреспонденты newkhakasiya.online пишут, что челюстно-лицевой хирург Руслан Меллин планирует продемонстрировать широкой аудитории страшные зарисовки из собственной рабочей практики.

ХМАО

Сотрудники ДПС в Сургуте ловят нарушителей ПДД с помощью дронов. Квадрокоптер помог им вычислить нарушителей правил на улице Монтажников, пишет muksun.fm . О необычном методе работы дорожных правоохранителей рассказала в видеоролике одна из местных жительниц.

Белгородская область