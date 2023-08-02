Новости регионов: пьяные женщины избили спасателя в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области пьяные женщины избили спасателя. Отдыхающие решили поиграть со спасательным оборудованием и сломали аптечку. Мужчина сделал им замечание. В ответ на это женщины набросились на спасателя. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Тем временем в Волгоградской области ищут тела двух утонувших мужчин и ребенка. Отец с восьмилетним сыном начали тонуть в Волге, к ним на помощь пришел местный житель. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье осудили бизнесмена за обман дольщиков на 200 млн рублей, информирует newstracker.ru. В 2016 году обвиняемый создал компанию, где одновременно занимал должности директора и главного бухгалтера. За три года он привлек деньги от 92 человек для строительства многоквартирного дома в Ставрополе. Реализация проекта не завершилась, но деньги никому не вернули.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Махинации выявлены на торгах по проектированию ремонта дороги в Удмуртии, сообщает udm-info.ru. УФАС установила, что участник закупки предоставил в составе своей заявки недостоверные сведения относительно наличия опыта работы.

Ростовская область

Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru. Несколько отдыхающих решили поиграть со спасательным оборудованием, залезли в лодку и сломали аптечку. Спасатель сделал замечание, но женщины набросились на него. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Республика Татарстан

В Татарстане экс-председателя суда подозревают в убийстве и изнасиловании 23-летней давности, сообщает inkazan.ru. Предварительно установлено, что в 2000 году бывший судья и двое его знакомых силой привели на дачу двух девушек и изнасиловали. Одна из них хотела сообщить о случившемся в полицию, поэтому ее задушили и закопали в лесном массиве. Один из участников преступления рассказал об этом, находясь в тюрьме. Позднее он заявил, что сделал это под давлением.

Волгоградская область

В Волгоградской области ищут тела двух утонувших мужчин и ребенка, информируют novostivolgograda.ru. Мужчина с восьмилетним сыном, по неподтвержденной информации, начали тонуть в Волге, а наблюдавший за происходящим с берега местный житель бросился на помощь. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода заметили в ресторане быстрого питания мышь. Как информирует newsnn.ru, грызун собирал остатки еды под столами. По словам очевидцев, они пожаловались администратору. В ответ тот заявил, что в заведении на днях морили насекомых и грызунов, поэтому «они бегают сломя голову».

Свердловская область

2 августа показатель диоксидa азота после 20-минутных замеров возле вокзала в Нижнем Тагиле составил 0,3 мг/м3, что превышает норму в полтора раза, пишет tagilcity.ru. Замеры проводились при температуре воздуха +21 градус и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Оренбургская область

Ребенка, которого не смогли вылечить в Оренбурге, срочно госпитализировали в Москву. Как информирует 56orb.ru, оренбурженка попросила уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову о помощи. Ее 15-летний сын долгое время лечился в местной больнице с диагнозом «лихорадка неясного генеза».

Тюменская область

Жителю Тюменской области удалось вырастить гигантский томат на своей грядке. Информация о помидоре весом более одного килограмма появилась в соцсетях. Как пишет nashgorod.ru, оказалось, что житель из СНТ «Сундукуль» Нижнетавдинского района сам не понял, как ему удалось собрать с грядки томат весом 1,3 кг.

Омская область

На одной из улиц Омска обнаружили одну тонну костей рогатого скота в мешках, информирует gorod55.ru. Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.

Фото: t.me/omskiirosselxoznadzor

Карелия

В Петрозаводске парк, благоустроенный за миллионы рублей, стал превращаться в болото. Местные жители полагают, что на месте парка со временем появится трясина, сообщает karelinform.ru.

Приморский край

В Приморье спасли 11 туристов, которые заблудились на лодке. Как пишет vostokmedia.com, лодка затерялась в тумане в районе бухты Восток. Людей доставил на буксире до берега проходящий мимо катер. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Башкирия

18-летняя жительница Белорецкого района Башкирии осталась в Анапе без жилья и средств к существованию, пишет mkset.ru. Девушке попытался помочь прохожий, купил еды и поделился этой историей с общественностью. В настоящее время в МВД по РБ идет проверка, девушку временно заселили в гостиницу, в скором времени ее отправят домой.

Хабаровский край

В Хабаровском крае за прошедшую неделю эксперты по охотничьему делу получили девять сообщений о случаях, когда медведи искали пищу. Диких животных замечали на территории Ульчского района, Охотского муниципального округа, Комсомольского района, пишет transsibinfo.com. Также жители сообщали о нападении тигров на собак в поселке Мухен, в Долми и в Солонцовом районе имени Лазо. Всего с начала года в крае оперативная группа получила 276 обращений от жителей.