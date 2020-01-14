Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Уфе местные жители назвали провалом «великую транспортную реформу» в Башкирии, пишет mkset.ru . По данным опроса, 63% жителей сообщили о нехватке транспорта. При этом 55% жителей заявили, что в автобусах и трамваях так и не появилась система оплаты картой, несмотря на ранние заявления чиновников.

Ставропольский край

На Ставрополье депутаты Георгиевска просят губернатора снять с должности главу администрации Максима Клетина, пишет newstracker.ru . По их словам, он не имеет морального права занимать этот пост, так как в Интернете имеются компрометирующие его ролики. На одном из них мужчина, похожий на Клетина, называет себя «приличной принцессой» и матерится.

Нижегородская область

В Нижегородской области с каждым годом возрастает количество камер на дорогах. Только в Нижнем Новгороде их насчитывается более 150 штук. Журналисты newsnn.ru , решили провести собственное расследование и выяснить, кто зарабатывает на дорожных камерах и законно ли организовывать такой бизнес.

Омская область

Омские приставы взыскали с «ДРСУ № 2» материальный ущерб в пользу омички, которая разбила авто в результате ДТП, сообщает gorod55.ru . За рулем авто женщина не смогла войти в поворот и, съехав с проезжей части, столкнулась с припаркованным автомобилем. После проверки выяснилось, что на дороге находились снежные и ледяные отложения. Теперь дорожники обязаны выплатить компенсацию за ремонт автомобиля.

Волгоградская область

Власти Волгограда для муниципальных нужд заберут несколько земельных участков на севере города вдоль улицы Латошинской. Как пишет портал novostivolgograda.ru , речь идет о 16 участках. Если собственники откажутся добровольно подписать согласие на изъятие, это сделают в принудительном порядке. Земли необходимы для реконструкции участка дороги от ул. Героев Тулы до выхода на Вторую Продольную магистраль. Самый крупный из участков, который власти хотят изъять полностью, составляет 690 кв. метров.

Татарстан

Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Ученые из Казани намерены заняться производством искусственной конины, для создания которой не потребуется использование вредящих здоровью антибиотиков и других препаратов. Как отмечает издание inkazan.ru , ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. Первая котлета из культивируемой конины появится через три года.

Приморский край

Во Владивостоке выход из подъезда одного из домов завалили пакетами с отходами. Как отметило издание vostokmedia.com , местные жители пожаловались на «пирамиду» из мусорных пакетов, которая лежит там уже несколько дней. Очевидцы шутят, что люди скоро не смогут выйти из подъезда своего же дома.

Ростовская область