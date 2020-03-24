Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Врач из Уфы, уже четыре года живущая и работающая в Италии, рассказала об обстановке в стране журналистам mkset.ru . По её словам, полтора месяца назад итальянцы не воспринимали угрозу всерьёз, однако скупали рифлёные макароны. А уже сейчас на улицы нельзя выйти без специального сертификата, в котором указана цель выхода — в аптеку, за продуктами, на работу. Если документа нет, то нарушителя ждёт штраф в 206 евро.

Ставропольский край

В Ставропольском крае один из заключённых местной колонии оказался вербовщиком запрещённого в России ИГ, пишет newstracker.ru . В тюрьму он попал за кражу, однако теперь на мужчину завели новое уголовное дело — за пособничество террористам. Ему грозит от 20 лет колонии.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку сообщений СМИ об издевательствах над животными. Как пишет newsnn.ru , ранее местные жители нашли трупы собаки и лисицы, завёрнутые в тряпки. У животных были вырезаны половые органы.

pixabay.com

Омская область

В отношении омского депутата проводится проверка за фейковые новости о коронавирусе, сообщает gorod55.ru . Правоохранительные органы проводят проверку в отношении депутата Дмитрия Петренко за публикацию непроверенной информации о количестве заражённых коронавирусом в Омской области в Telegram-канале.

Волгоградская область

В Волгограде с директора стройфирмы взыскали 12 млн за налоговое преступление, пишет портал novostivolgograda.ru . В ходе судебных заседаний было установлено, что руководитель строительной фирмы уклонялся от уплаты налогов своей организацией. Для этого включал в декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными ему фирмами.

Татарстан

В Лаишевском районе Татарстана с двух оторвавшихся льдин спасли 14 рыбаков. Как сообщает inkazan.ru , на расстоянии трёх километров от берега оторвалась льдина с 9 людьми. Сотрудники МЧС прибыли на место и доставили рыбаков на берег. После этого спасатели вернулись на пост, но обнаружили ещё одну оторвавшуюся льдину с 5 рыбаками. У одного из них был снегоход, с которым тот наотрез отказался расставаться. В результате спасатели проводили снегоход по более или менее безопасному пути.

Главное управление МЧС России по Татарстану/vk.com

Приморский край

Приморец, создавший фейковое видео о том, что несколько человек на уссурийском предприятии заболели коронавирусом, раскаялся и попросил прощения у жителей края за свою шутку. Как пишет vostokmedia.com , молодой человек надеется, что это поможет смягчить решение мирового суда, куда уже направлены материалы административного дела. Ему грозит штраф в 300 тысяч рублей.

Ростовская область