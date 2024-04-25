Новости регионов: из-за аварии трассу Тюмень — Омск завалило рыбой

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Из-за аварии трассу Тюмень — Омск завалило рыбой. Столкновение Honda и «Газели» зафиксировано примерно в шесть утра на 138-м км автодороги. Из грузовой машины высыпалась партия рыбы. Между тем жители Владивостока решили самостоятельно разобраться в причинах экологической катастрофы на озере Чан. В водоеме на протяжении последних недель регулярно находят мертвую и полуживую рыбу.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Правоохранительные органы Ставрополья занимаются расследованием 12 уголовных дел, касающихся торговли людьми. Преступники предлагали людям работу, забирали у них документы, затем заключали сделки купли-продажи своих жертв и отправляли их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе. Пострадавшими числятся восемь жителей региона и два иностранца. Решением суда четырех торговцев людьми поместили в СИЗО, а остальные пять находятся под домашним арестом, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске осудили мошенника, обналичивающего «Пушкинские карты». 19-летний ижевчанин, используя данные «Пушкинских карт», оплачивал билеты средствами Минкультуры РФ, а затем продавал их через «Авито». Благодаря такой схеме он похитил свыше 27 тысяч рублей. Суд назначил студенту наказание в виде одного года лишения свободы условно и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону черешня продается по 5,5 тысячи рублей за один килограмм, о чем местные жители пишут в соцсетях. Ростовчане возмущены такой ценой и предлагают ждать сезона, чтобы покупать ягоду по доступной стоимости, сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Сотни нарушений нашла Счетная палата в Тукаевском районе Татарстана. Счетная палата организовала крупную проверку целевого использования бюджетных средств в селах. Удалось подтвердить факт 210 нарушений на 23,2 млн рублей, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Из-за удара копытом волгоградец был госпитализирован в больницу с серьезными переломами. 50-летний житель Городищенского района Волгоградской области пострадал от агрессии своего быка. Животное напало во время кормления, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижегородцы обратили внимание на заброшенное здание, подходящее для съемок фильма ужасов. Заброшенная лодочная станция у второго озера Щелоковского хутора имеет обветшалый вид и разруху внутри, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Асбесте правоохранители расследуют дело о гибели подростка на уроке физкультуры. Восьмиклассник скончался утром 24 апреля. В Следственном комитете призвали провести проверку. Следователи уже начали изучать медицинские документы школьника, опросили очевидцев трагедии и родителей погибшего ребенка, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге бродячий пес «подпел» уличному музыканту. Как сообщает 56orb.ru, видеозапись необычного дуэта выложили в местный паблик. Музыкант играл на аккордеоне, а собака, проходящая мимо, прислушалась и начала мелодично подвывать в такт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Из-за аварии трассу Тюмень — Омск завалило рыбой. Как сообщает nashgorod.ru, столкновение Honda и «Газели» зафиксировано примерно в шесть утра на 138-м км автодороги. Из грузовой машины высыпалась партия рыбы. Помощь потребовалась пострадавшим в ДТП водителю легкового автомобиля и его 34-летней пассажирке.

Омская область

Жителей Омска взволновали летающие над областным центром дроны, сообщает gorod55.ru, Стало известно, что БПЛА запускают сотрудники МЧС в целях мониторинга обстановки в дачных кооперативах на фоне участившихся пожаров. Ранее в регионе ввели особый противопожарный режим. Если дачники будут жечь сухостой или отходы на своем участке, даже в бочке, им придется выплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей штрафа.

Карелия

В ветхой школе в поселке Карелии детям предоставили ведро для справления нужды, сообщает karelinform.ru. Пост о такой проблеме в соцсетях выложила гражданская активистка. Она пишет о том, что в здании давно течет крыша, стены покрыты плесенью, а в туалетах сломаны сливные бачки. В объяснительной директор учреждения написала, что «первоклашкам так привычнее», а большинство учеников проживают в домах без удобств, пишет издание.

Приморский край

Жители Владивостока решили самостоятельно разобраться в причинах экологической катастрофы на озере Чан. В водоеме на протяжении последних недель регулярно находят мертвую и полуживую рыбу. Как сообщает vostokmedia.com, местные жители обратили внимание на белую пену у берега и предположили, что вода отравлена канализационными отходами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Башкирия

В Башкирии стали известны подробности истории про утонувшего в реке годовалого малыша, сообщает mkset.ru. Выяснилось, что мать ребенка отлучилась в туалет, а ее оставшийся без присмотра сын поскользнулся и упал в воду. Когда его унесло сильным течением, взрослые начали самостоятельные поиски пропавшего малыша. Однако спустя 15 минут они все же вызвали спасателей.

Хабаровский край

Хабаровчанин обнаружил ржавый боеприпас во дворе своего дома. Как пишет transsibinfo.com, житель Хабаровского района, который отправился работать на огород, нашел этот опасный объект и незамедлительно обратился в правоохранительные органы.