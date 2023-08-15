Новости регионов: двухлетняя девочка отравилась ядовитыми грибами в Карелии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Карелии двухлетняя девочка отравилась ядовитыми грибами, когда находилась на даче. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшую поместили в реанимацию, врачи борются за ее жизнь. Тем временем в Ижевске детский сад выплатил 250 тысяч рублей родителям ребенка, который сломал ногу во время прогулки. Установлено, что он упал со снежного бордюра.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Минводах удалось пресечь контрабанду из Стамбула, информирует издание newstracker.ru. 34-летняя россиянка была задержана при попытке пронести через «зеленый коридор» свыше 500 незадекларированных ювелирных изделий из серебра. Она хотела провезти в багаже более двух килограммов подвесок, браслетов, колец и серег. В ходе допроса она утверждала, что данные украшения были предназначены для родственников и подруг.

Республика Удмуртия

В Ижевске детскому саду пришлось выплатить 250 тысяч рублей за сломанную ногу одного из воспитанников, сообщает udm-info.ru. Удалось установить, что зимой во время прогулки по участку учреждения ребенок упал со снежного бордюра и сломал ногу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Минприроды Ростовской области подтвердило факт массовой гибели рыб на территории парка Солнечный в Батайске, информирует rostovgazeta.ru. Об этом экспертов уведомили местные жители. Специалисты уточнили, что на указанной территории погибло свыше 500 особей. Установлением причин произошедшего займется Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Республика Татарстан

В столице Татарстана кондуктора увезли в суд прямо из автобуса. Обвиняемый не платил бывшей жене алименты и оказался должен 200 тысяч рублей, сообщает inkazan.ru. Неплательщик избегал встреч с судебными приставами, не проживал по месту регистрации, а трудоустроен был неофициально. Тем не менее приставам удалось установить место его работы. На одном из маршрутов мужчина был задержан и снят с рейса.

Волгоградская область

В Волгограде ученица девятого класса ударила ножом свою тетю. По данным издания novostivolgograda.ru, причиной стало то, что родственница не отпускала 15-летнюю племянницу на прогулку. На место прибыли медики и сотрудники органов охраны правопорядка.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, автомобилисты Нижнего Новгорода требуют от городской администрации 1,6 млн рублей в качестве компенсации за плохое состояние дорог. В 2023 году в судебные органы в отношении мэрии Нижнего Новгорода поступил 91 иск. Причина — повреждения автомобилей на автодорогах ненадлежащего состояния. По 10 делам уже вынесены положительные решения.

Свердловская область

В распределительном центре Ozon в екатеринбургском районе Кольцово произошла массовая драка, сообщает tagilcity.ru. В ходе проверки правоохранителям удалось выяснить, что беспорядки начали четверо граждан одной из среднеазиатских республик. Зачинщиков доставили в отделение, были составлены протоколы о хулиганстве. Всего в драке участвовало порядка 20 человек.

Оренбургская область

Жительница Оренбурга судится с концерном «АвтоВАЗ» из-за бракованного авто, пишет 56orb.ru. В ноябре 2022 года она приобрела машину производства АО «АвтоВАЗ», а чуть позже заметила на автомобиле различные недостатки. Потерпевшая воспользовалась услугами независимого оценщика, который подтвердил факт наличия дефектов на новом автомобиле. После этого она обратилась к концерну с целью расторжения договора купли-продажи, но ей отказали. Тогда оренбурженка направила иск в суд.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени работники местных такси готовятся к серии забастовок. Как информирует nashgorod.ru, водители выступают против нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Таксисты опасаются, что после вступления закона в силу они могут лишиться работы.

Омская область

Жительницу Омска будут судить по обвинению в убийстве супруга. Согласно материалам дела, преступление было совершено на глазах у детей. У шестилетнего сына обвиняемой на фоне пережитого развилось психическое расстройство, сообщает gorod55.ru.

Карелия

В Карелии двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за отравления грибами. Ее состоянием оценивается как средней тяжести. Врачи ведут борьбу за жизнь ребенка, который попробовал ядовитый гриб, находясь на даче. Об этом информирует karelinform.ru.

Приморский край

Житель Владивостока нашел редкую ядовитую рыбу — фугу. По данным vostokmedia.com, мужчина увидел опасную рыбу, гуляя по морскому берегу: фугу лежала брюхом кверху на каменистом пляже. Вероятно, ее вынесло на пляж волнами.

Фото: shutterstock.com Ядовитая рыба Фугу

Башкирия

В Башкирии объявлен карантин по опасному заболеванию. По данным mkset.ru, глава региона установил данный режим на территории Уфимского района — днем ранее здесь были подтверждены случаи заболевания птичьим гриппом. В зоне наблюдения территории в радиусе 10 км от границ очага заражения. Сюда же входит Демский район Уфы.

Хабаровский край

Самолеты теперь будут летать из Хабаровска в Бангкок. Согласно данным transsibinfo.com, рейсы будут выполняться в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года в рамках осенне-зимнего полетного графика.