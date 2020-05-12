В ЦОДД раскрыли подробности работы системы для проверки пропусков в Москве

https://static.news.ru/photo/82a54090-946d-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) разработали новую систему «Карантин», которая будет выявлять в столице автомобили без спецпропусков.

Программа будет использовать данные с камер видеофиксации. После сканирования потока машин и сверки информации с базой уведомления будут присылаться на ближайший пост.

Новая система позволит инспекторам не останавливать все машины подряд, а проводить выборочные проверки. Всего по городу установлены более 2,5 тысячи камер, которые будут задействованы в системе «Карантин», сообщает телеканал «360».

Координатор сообщества автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов отметил, что система существовала давно, в ЦОДД просто адаптировали её под идентификацию транспорта без пропусков.

Если штраф выписывается инспектором, то оспорить его практически невозможно. Его придётся оплачивать, — заявил Шкуматов.

Он напомнил, что камеры установлены на въездах в Москву, поэтому если автомобилиста остановят, то ему «придётся раскошелиться».

NEWS.ru писал, что в ГИБДД опровергли информацию об обязательном использовании видеорегистраторов. Автомобилистов не будут штрафовать за их отсутствие.