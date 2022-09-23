Ночью в регионах пытались поджечь два военкомата и два здания администрации Ночью в Амурской и Хабаровской областях подожгли военкоматы, а в Волгоградской области и на Алтае административные здания

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В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России зафиксировано несколько попыток поджогов военных комиссариатов, а также административных зданий, передает Telegram-канал SHOT. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.

В городе Свободный Амурской области около полуночи в полицию позвонил сторож военкомата. Он сообщил, что неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Та упала на асфальт и загорелась. Огнем частично повредило фасад. Пострадавших нет.



Около шести утра атака была совершена на военкомат в Хабаровске. Бутылки с неизвестной жидкостью заложили между решетками — на окна кабинетов начальника отдела по мобилизации и хранения статистической документации, — после чего подожгли. Пожар быстро потушили сотрудники военкомата. Лопнули стекла, но документы в порядке.

В районе трех часов ночи о пожаре сообщил вахтер мэрии Камышина Волгоградской области. По его словам, мужчина с чулком на голове кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно первого этажа. Однако ничего не загорелось.



Кроме того на Алтае ночью загорелся Дом культуры в поселке Целинный, в котором располагается администрация сельсовета. Также пожар начался в офисе почты, а потом по потолку перекинулся на помещение сельской администрации. Почтовое отделение выгорело полностью, а в мэрии поврежден только потолок. Пострадавших нет.

Сутками ранее жители Ломоносова, входящего в состав Санкт-Петербурга, сообщили о пожаре в здании с табличкой «Военный комиссариат» на Иликовском проспекте. В региональном МЧС при этом подтвердили, что возгорание по данному адресу было, но не в здании военкомата, а в соседнем, принадлежащем церкви. О пострадавших не сообщается.