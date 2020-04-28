Нижегородский губернатор назвал виновных в вспышке коронавируса в монастыре

https://static.news.ru/photo/458afd42-8943-11ea-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: diveevo-monastyr.ru

Вспышка коронавируса на территории Серафимо-Дивеевского монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе из столичного региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, — цитирует его «Интерфакс».

Никитин добавил, что в монастыре соблюдаются все меры безопасности. Заражённые разобщены, состояние тех, кто с ними контактировал находится под контролем.

Кроме того, властями области принято решение перевезти часть заразившихся в специализированные медицинские учреждения, перепрофилированные с учётом лечения больных коронавирусом и оснащенные необходимым оборудованием. Сам медицинский центр на территории монастыря будет дополнительно обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Как писал NEWS.ru, село Дивеево закрыли на карантин, когда число заболевших достигло 56. К 27 апреля в селе было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.