«Неадекватный совершенно»: соседка о выбросившем ребенка из окна мужчине Соседка рассказала о мужчине, выбросившем ребенка из окна дома в Комсомольске-на-Амуре

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Мужчина, выбросивший малолетнюю девочку из окна в Комсомольске-на-Амуре, ранее проделал то же самое с кошкой, рассказала NEWS.ru соседка Елена. По ее словам, мужчина регулярно пьет, а в состоянии алкогольного опьянения становится неадекватным.

Вчера поздно вечером услышала детский плач и как мужчина кричит. Сначала даже значения этому не придали, пока не услышали, как женщина зовет на помощь. Она мимо проходила и увидела лежащую на траве девочку. Постепенно, конечно, люди стали подходить, вызвали скорую. Это просто чудо, что малышка выжила. Я этого мужчину лично не знаю, но пьет он часто, и в эти моменты неадекватный совершенно. У подъезда, бывает, разборки или пьянки устраивает. Соседи говорят, что был случай, когда он кошку с балкона выбросил, — рассказала Елена.

Ранее стало известно, что ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. В настоящее время медики оказывают девочке всю необходимую помощь. По версии следствия, мать ребенка наняла вечером няню и 20 июля пошла в гости к соседу. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.

2 февраля в городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге умер.