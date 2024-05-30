«Не понравился внешний вид»: Мизулина высказалась о драке подростков Мизулина обратилась в полицию после избиения неформалов в Йошкар-Оле

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека, предположительно, из-за внешнего вида, написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она добавила, что ЛБИ уже направила соответствующий запрос в правоохранительные органы региона.

В Йошкар-Оле на глазах у всех группа подростков напала на парня, сообщают паблики города. Якобы это произошло из-за того, что он «нефор» и им не понравился внешний вид. Обратились в правоохранительные органы, — уточнила она.

По данным издания «PRO город», конфликт произошел между двумя группами молодых людей, в одной из них были люди неформальной внешности, которые «баловались» с водяными пистолетами. Случайное попадание в соседнюю компанию и стало причиной потасовки, пишет портал. Также сообщается, что участников конфликта сразу задержать не удалось, так как они сбежали с места происшествия перед прибытием полиции.

Ранее Екатерина Мизулина рассказала об избиении и унижении третьеклассника из поселка Горный Новосибирской области. Мальчика толпой заставили встать на колени и извиняться. По предварительным данным, подростки перед этим вымогали у школьника деньги.