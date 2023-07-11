Названы возможные причины пропажи туристов в Пермском крае Руководитель турклуба Светлаков: 22 туриста могли потеряться на Усьве из-за сложного маршрута

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Туристы могли потеряться вблизи реки Усьва в Пермском крае из-за того, что выбрали неправильный маршрут, предположил в разговоре с NEWS.ru руководитель турклуба Алексей Светлаков, который хорошо знает эту местность. По его словам, по этому пути люди идут в походы весной, поскольку летом из-за отсутствия воды дорога непроходимая.

Сейчас, наверно, идут, мучаются, по сухой реке, по камням. Они должны выйти, либо спасатели выведут, либо сами выйдут через несколько дней, — предположил Светлаков.

По его словам, весной маршрут не такой опасный, как летом, однако требует определенного уровня подготовки. Как объяснил Светлаков, если есть дети, то люди и организаторы походов стараются выбирать самый простой путь, чтобы в любой момент выйти к цивилизации.

По словам эксперта, рядом с рекой нет населенных пунктов, она окружена тайгой. Если группа вышла из Средней Усьвы, то следующая деревня под названием Безгодово будет только через 100 км, отметил он. По мнению Светлакова, такое расстояние пройти без воды пешком практически нереально.

Этот маршрут проходят за неделю, на майских праздниках. В конце мая он уже непроходим. Вопросы организации. Если они хотели до Усьвы дойти, то это 175 км — огромный маршрут, за неделю пройти нереально, даже если из Безгодово выходить. В день проходить по 30 км надо, при хорошем течении, вставать рано, останавливаться попозже, — объяснил собеседник.

Светлаков отметил, что на 22 человека в день необходимо около 40 литров воды. По его словам, ее на Усьве достаточно и можно пить из реки, но лучше перед этим воду прокипятить. Единственное, что угрожает туристам — голод, однако Светлаков считает, что без пропитания люди смогут без проблем протянуть два дня.

Думаю, раньше найдут. Туда добираться лучше на вертолетах, на квадроциклах их искать, доставать. Сами они не выйдут, тем более с детьми — тащить вещи, катамараны, — сказал Светлаков.

Ранее стало известно, что в Пермском крае во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Группа должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.