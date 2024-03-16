Названы способы пресечь атаки на Белгород раз и навсегда Липовой: пресечь удары ВСУ по России можно, уничтожив центры приятия решений

Фото: МО РФ

Чтобы пресечь удары Вооруженных сил Украины по российской территории, нужно уничтожить центры приятия решений, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, также важно взять контроль над еще большим количеством украинских территорий.

Пресечь обстрелы Белгородской области и других приграничных регионов можно, если уничтожить пункты принятия решений, они нам известны. Думаю, скоро соответствующие решения примут, — считает Липовой.

Кроме того, уверен генерал-майор, важно последовательное взятие под российский контроль Харьковской области, оставшихся территорий Херсонской и Запорожской областей. А также ВС РФ должны установить контроль над Николаевской, Одесской, Сумской областями, добавил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что директор ЦРУ Соединенных Штатов Уильям Бернс был прав, когда предупредил Украину о значительных территориальных потерях в 2024 году при отсутствии поддержки со стороны Вашингтона. По его оценкам, в первую очередь Киев распрощается с Харьковской областью, а также полностью утратит контроль над территориями на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях.