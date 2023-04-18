Названы самые курящие российские регионы Самым курящим регионом России оказалась Республика Алтай

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Республика Алтай является самым курящим регионом России, пишет Lenta.ru. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, доля взрослого населения, употребляющего табачную продукцию, достигает в регионе 34,2%. Также отмечается, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера являются приверженцами вредной привычки более, чем проживающие в других субъектах РФ.

Так, на втором месте рейтинга «регионов-курильщиков» оказалась Сахалинская область, там курят 33,5% совершеннолетних граждан. Третье место — у Магаданской области (31,9%), четвертую строчку занимает Ненецкий автономный округ (30,4%), пятую — Республика Коми (29,6%).

Кроме того, в десятку самых курящих регионов страны попали Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская (26,7%) и Амурская области (26,6%).

Между тем в топ-10 субъектов России, где жители курят меньше других, попали в основном регионы Северного Кавказа. В рейтинг вошли Чеченская Республика (3,3%), Ингушетия (4%), Дагестан (6%), Мордовия (10,2%), Северная Осетия (10,9%), Карачаево-Черкесия (12,5%), Рязанская область (12,6%), Кабардино-Балкария (13,4%), Ярославская область (14,3%), а также Краснодарский край (14,8%).

Ранее Госдума одобрила закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Для граждан наказание составит от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 600 тыcяч рублей.