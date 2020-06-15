Названы регионы РФ, где ожидаются масштабные природные пожары

Масштабные природные пожары на этой неделе ожидаются в девяти регионах России. Это Камчатка, Калмыкия, юг Тывы, Астраханская, Оренбургская, Брянская, Курская, Мурманская и Иркутская области.
Такие данные спрогнозировали специалисты ВНИИ ГОЧС. Причинами пожаров станут в том числе палы сухой травы,
Сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. Владимирскую, Рязанскую, Московскую, Тверскую, Нижегородскую области ожидают торфяные пожары.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Рослесхозе предупредили о высоких рисках возникновения пожаров в ближайшие дни в 79 регионах РФ. Такая ситуация возможна из-за грядущих выходных, дефицита осадков и гроз.
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