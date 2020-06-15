Названы регионы РФ, где ожидаются масштабные природные пожары

https://static.news.ru/photo/be307160-af8a-11ea-9157-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Масштабные природные пожары на этой неделе ожидаются в девяти регионах России. Это Камчатка, Калмыкия, юг Тывы, Астраханская, Оренбургская, Брянская, Курская, Мурманская и Иркутская области.

Такие данные спрогнозировали специалисты ВНИИ ГОЧС. Причинами пожаров станут в том числе палы сухой травы, говорится на официальном сайте научно-исследовательского института. на сегодня уже зарегистрированы более семи тысяч природных пожаров на территории России. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. Владимирскую, Рязанскую, Московскую, Тверскую, Нижегородскую области ожидают торфяные пожары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Рослесхозе предупредили о высоких рисках возникновения пожаров в ближайшие дни в 79 регионах РФ. Такая ситуация возможна из-за грядущих выходных, дефицита осадков и гроз.