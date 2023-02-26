Названа причина аварии на трассе в Новгородской области Причиной ДТП с 32 автомобилями в Новгородской области стала непогода

Фото: 53.mchs

Причиной массового ДТП в Новгородской области стали погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора дороги М-11. Там пояснили, что столкнулись 25 легковых автомобилей и семь грузовиков. Из одной фуры в результате аварии вылился битум.

Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге, — говорится в сообщении оператора.

Губернатор региона подтвердил, что ситуация на федеральной трассе осложняется разлитием битума, утечка ликвидируется.

В ГИБДД региона сообщили о гибели одной женщины. Она скончалась на месте аварии до прибытия медиков. Еще 12 человек, в том числе четверо детей, пострадали.

В пресс-службе оператора «Автодор» попросили водителей, планирующих воспользоваться трассой М-11, перестроить маршрут на М-10.

Просим водителей перестроить маршрут в объезд через Малую Вишеру и Окуловку или М-10 на ПВП 524 км. Скоростной режим выбирайте по погодным условиям. Сейчас в Новгородской области сильный снег, — предупреждают в «Автодоре».

Ранее сообщалось, что из-за аварии пробка на трассе растянулась на три километра. ДТП произошло 26 февраля в полдень на 504-м км трассы в Новгородском области. По словам очевидцев, дорога не была расчищена от снега.