Названо имя нового мэра Тюмени Новым мэром Тюмени избран экс-глава Тобольска Максим Афанасьев

Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы во время тайного голосования большинством голосов избрали мэром Тюмени главу Тобольска Максима Афанасьева, сообщается на сайте городской думы. Он набрал 31 из 32 голосов. К новым обязанностям он приступит уже 1 июля 2024 года.

Из 32 депутатов 31 поддержал Максима Афанасьева. Один бюллетень оказался недействительным. Избранный глава города вступает в должность с 1 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

Руслан Кухарук досрочно покинул пост мэра Тюмени в начале месяца. Его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Глава региона объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук представлен в качестве кандидата на должность председателя правительства Луганской Народной Республики. По его словам, временно исполняющим обязанности главы кабмина ЛНР будет первый зампред Юрий Говтвин.