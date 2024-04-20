Названо число признанных пострадавшими от паводка в Оренбургской области В Оренбуржье 37,5 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей

Почти 37,5 тысяч жителей Оренбургской области признаны пострадавшими в результате весеннего паводка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Они уже получили материальную помощь на сумму более 779,2 млн рублей.

На данный момент пострадавшими от весеннего паводка признаны 37 468 человек, которые получили материальную помощь на общую сумму 779,21 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей получили почти 37,5 тысяч человек, а финансовую помощь в связи с потерей имущества первой необходимости — 548 человек. На утро 20 апреля поступило почти 360 тысяч заявлений на оказание помощи.

Из-за весеннего паводка в Оренбургской области были подтоплены 13 959 жилых домов, 21 361 приусадебный участок и 21 низководный мост в 70 населенных пунктах и 45 садовых товариществах. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка был объявлен в Оренбургской области 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге местный житель отправился покормить брошенных животных и пропал без вести во время паводка. По предварительным данным, мужчина не выходит на связь с 13 апреля. Его поиски продолжаются.