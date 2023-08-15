Названо число домов, поврежденных при взрыве на АЗС в Махачкале ТАСС: более 40 зданий получили повреждения при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Более 40 зданий в Махачкале получили различные повреждения при взрыве на автозаправке 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, взрыв разрушил в том числе жилые дома, гостиницу и автосервис. Сама заправка была уничтожена. По последним данным, в результате ЧП скончались 35 человек.

Взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама АЗС, — сказал собеседник агентства.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким погибших в результате взрыва в Махачкале. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить своих родителей перед родами. Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, семьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.