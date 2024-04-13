Названа профессия предполагаемого кислотного маньяка из Монино SHOT: кислотный маньяк из Монино работал преподавателем и инженером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предполагаемым кислотным маньяком из Монино, которому дали такое прозвище за нападение с едкими жидкостями на женщин, оказался инженер и педагог Андрей С., сообщает Telegram-канал SHOT. При обысках у него обнаружили колбу с неустановленной жидкостью.

Как утверждает канал, мужчина ранее преподавал радиотехнику в одном из подмосковных колледжей, после чего устроился на работу инженером в лаборатории, в настоящий момент он не трудоустроен. Полицейские выяснили, что задержанный увлекается химией, он также подписан на множество тематических пабликов в соцсетях.

Знакомые Андрея С. рассказали, что его отец был известным сапожником в Монино. Задержанный, как пишут авторы канала, не женат, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о тихом и спокойном человеке. По какой причине он мог нападать на женщин, соседи предположить не могут.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов ранее предположил, что кислотный маньяк мог обливать женщин серной кислотой. Он объяснил это тем, что не все кислоты можно легко достать или изготовить, при этом серную возможно сделать в домашних условиях.

Жертвами нападения кислотного маньяка стали три жительницы района Монино. Во всех трех случаях мужчина без слов подходил к женщинам и обливал их кислотой, целясь в область лица. О задержании мужчины сообщило МВД в ночь на 13 апреля.