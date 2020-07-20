Названа причина тушения крупного лесного пожара в Башкирии без авиации

https://static.news.ru/photo/0ce31840-c9de-11ea-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Тушение крупного лесного пожара в Башкирии проходит без участия вертолётов, потому что ближайшие водоёмы находятся на большом расстоянии от места происшествия, а интенсивность сбросов воды не должна превышать 15 минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве пояснили, что если не сбрасывать воду на очаг каждые 10–15 минут, то горение восстанавливается. Поэтому при тушении пожара в Башкирии не используют авиацию. Кроме того, при тушении низовых пожаров только 30% воды, сброшенной из водосливных устройств, достигает очага, а остальная часть испаряется и оседает на листьях и кронах деревьев.

В МЧС также объяснили, что применение авиации в данном случае будет препятствовать работе наземной группировки сил и средств и угрожать безопасности личного состава. Поэтому в сложившейся ситуации наземное тушение — наиболее эффективный способ.

В настоящее время специалисты провели опашку 26 километров земель вокруг населённых пунктов, которые могут оказаться под угрозой.

Созданы минерализованные полосы длиной 12 км и шириной 5–12 м. Организован встречный пал для сжигания горючих материалов на пути распространения огня. Это позволит увеличить ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Министерства лесного хозяйства Башкирии.

Как писал NEWS.ru, пожар в Башкирском государственном природном заповеднике бушует уже третьи сутки. Спасателям удалось локализовать один и потушить второй из пяти очагов горения в Бурзянском районе. В тушении задействованы 352 спасателя на 103 единицах техники. Огонь тушат вручную без лесопожарной техники из-за того, что все очаги возгорания происходят в скальных частях.

Во всех населённых пунктах, где предполагается угроза огня, выставлены пожарные посты.

В республиканском Минлесхозе уточнили, что с наступлением аномальной жары на территории лесного фонда Бурзянского лесничества сохраняется 4-5-й класс пожарной опасности. В период с 13 по 17 июля там было обнаружено 13 лесных возгораний, из которых 10 потушены на площади 97,1 га. К 18 июля — один пожар на площади 18,3 га, два площадью 18 га находятся в стадии локализации.