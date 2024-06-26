Названа причина пожара во Фрязино, унесшего жизни шести человек ТАСС: причиной пожара во Фрязино стало искрение в электросети

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Причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязино стало искрение электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Еще это явление называют дуговым пробоем — когда электрический разряд возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках.

Причина — дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось о задержании заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания, где произошел пожар. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. По версии следствия, они сдавали помещения в аренду и не контролировали их техническое состояние.

Также стало известно, что владеющая зданием компания «Исприн» судится по задолженностям почти на 10 млн рублей, которые связаны с этим объектом. Фирма зарегистрирована в Чебоксарах, генеральным директором и владельцем компании оказалась супруга задержанного замгендиректора.

Накануне вечером на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.