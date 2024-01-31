Назван регион РФ, по которому ВСУ хотят нанести новый массированный удар Герой России Липовой предположил, что ВСУ планируют массированную атаку на Крым

Фото: МО Украины

Появление над Черным морем американских противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon свидетельствует о том, что ВСУ готовятся нанести массированный удар по объектам в Крыму, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он выразил уверенность, что береговая охрана и силы противовоздушной обороны России сделали необходимые выводы после предыдущих атак на полуостров.

Как правило, когда появляются над Черным морем американские противолодочные самолеты Poseidon, когда появляются натовские БПЛА-разведчики, значит, предположу, в скором времени нужно ждать попытки ВСУ нанести массированный удар по объектам в Крыму. Вашингтон действует по избитому шаблону — любому удару или налету всегда предшествует разведка, — объяснил он.

Telegram-канал «Военная хроника» в начале января обратил внимание на необычную активность военно-воздушных сил НАТО в акватории Черного моря. Они опубликовали данные с сайта Flightradar, где был зафиксирован патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon у берегов Румынии, а также беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с идентификатором FORTE13 к югу от Крыма.