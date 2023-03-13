«Настоящая бойня»: ветеран разведки раскрыл положение дел в Артемовске Военный эксперт Матвийчук назвал ситуацию в Артемовске трагической для Украины

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело военнослужащего ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил уверенность, что ВСУ не удастся удержать Артемовск, где сейчас, по его словам, происходит «настоящая бойня». В беседе с NEWS.ru он назвал ситуацию в Артемовске трагической для Украины. Эксперт считает, что Киев все равно потеряет контроль над городом, даже несмотря на постоянные переброски резервов ВСУ.

ВСУ постоянно подтягивают в город резервы, там происходит настоящая бойня. В Артемовске сейчас происходит трагическая для Украины развязка. Мы продолжаем активно уничтожать живую силу противника и останавливаться не собираемся. В любом случае больше нескольких недель Артемовск все равно не устоит, — заключил Матвийчук.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о концентрации украинских сил в районе Артемовска, наблюдаемой в последние дни. Он предположил, что таким образом ВСУ предпринимают попытки разблокировать город.

12 марта пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», о том, что Киев продолжает стягивать под Артемовск «бесконечные» резервы. Пригожин признал, что обстановка в городе остается тяжелой.