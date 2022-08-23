В Севастополе снова сработала ПВО Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили беспилотник над морем

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, над морем был сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие, — написал Развожаев.

Вечером 22 августа над Севастополем также сработала система противовоздушной обороны. Системы ПВО сбили беспилотник, летательный аппарат был уничтожен на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Развожаев отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

До этого Развожаев заявил, что в городе системы ПВО отработали четвертый день подряд. По его словам, ракеты сбили объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории. Глава города обратился к жителям с напоминанием о публикации видео работы ПВО без привязки к местности.