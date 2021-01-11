https://static.news.ru/photo/2faa52c4-54a0-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В земной атмосфере над Камчатским полуостровом взорвался метеорит. Эту информацию подтвердили специалисты после того, как в Интернете распространилась видеозапись взрыва небесного тела, снятая очевидцами.

Как пояснил глава Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, после появления видео эксперты начали искать сигнал вхождения в атмосферу метеорита. Он в итоге был обнаружен.

Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 08:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд, — цитирует Чеброва РИА Новости.

Диаметр объекта был предположительно не более 10 метров. Энергия взрыва оценивается в пределах 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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