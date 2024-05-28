Над Херсонсом сбили украинскую ракету «Нептун» Сальдо: над Херсонсом сбили украинскую ракету «Нептун»

Фото: president.gov.ua

Противокорабельная ракета «Нептун»

На территории Херсонской области была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», направленная в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Инцидент произошел над поселком Новоалексеевка, никто не пострадал.

Около 19:00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал, — написал Сальдо.

Губернатор региона подчеркнул, что расчеты ПВО остаются в состоянии боевой готовности.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами российской ПВО 28 мая около 14:00 по московскому времени пресечена попытка атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Дроны уничтожены.

Накануне поздно вечером обломки сбитого российскими средствами противовоздушной обороны беспилотника упали на частный дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, никто из местных жителей не пострадал, все успели эвакуироваться.

До этого расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе Украины.