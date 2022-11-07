Нацпарк «Земля леопарда» показал зевающего на ходу хищника

Фото: t.me/amurleo_land

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье поделился милыми кадрами зевающего хищника. Фотоловушка засняла его в тот момент, когда леопард проходит вдоль склона сопки и зевает прямо на ходу.

Когда хочется спать, а надо идти, — гласит шутливая подпись к фото.

Для кошачьих это зевать на ходу нетипично, они, как правило, делают это сидя или лежа. Но дальневосточный леопард, подмечают сотрудники парка, большой и дикий, поэтому может зевнуть и стоя.

На сегодня в национальном парке живет 121 взрослый леопард. Это в 3,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Благодаря сети фотоловушек, которая насчитывает 450 автоматических камер, мы имеем возможность получать огромное количество снимков этих красивейших животных, считать и изучать их, — говорится в сообщении дирекции заповедников.

Ранее национальный парк «Земля леопардов» опубликовал уникальное видео охоты котенка леопарда на мышь. Момент азартной игры попал на камеру фотоловушки.