«Зашивали без анестезии»: пациентка о работе врачей щелковского роддома Пациентка щелковского роддома: врачи относились к женщинам по-хамски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Щелковского перинатального центра относятся к своим пациенткам по-хамски, рассказала NEWS.ru одна из рожениц. Она уточнила, что во время родов большую часть времени с ней находилась только медсестра. Собеседница издания подчеркнула, что самое страшное началось, когда ей потребовалось зашить несколько разрывов. По ее словам, процедуру выполнял не врач, а девочка-практикантка, при этом все происходило без анестезии.

От медсестры отношение ко мне было хорошее, понимающее. Врач хамила, в точности не помню, не до этого было. Во время родов у меня случилось несколько разрывов, которые нужно было зашивать. Вот тут началось самое страшное. Зашивала меня девочка-практикантка, абсолютно без анестезии, — поделилась она.

Собеседница издания уточнила, что ей было безумно больно. При этом, по ее словам, практикантка требовала от нее не кричать и не верила, что у нее могут быть сильные болевые ощущения. Пациентка роддома отметила, что на следующий день наложенные швы разошлись, при этом такая же история была и у ее соседки по палате.

На следующий день выяснилось, что швы плохо наложили, они разошлись. Пришлось заново зашивать меня, уже с анестезией и платно. После уже я узнала, что у моей соседки по палате точно такая же история. Впечатление об этом роддоме и персонале остались ужасные на всю жизнь, — заключила пациентка.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал проверку роддома в Челябинске после гибели плода в утробе матери. В ведомстве сообщили, что расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников медицинского учреждения.