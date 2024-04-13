На видео попал момент поджога машины у администрации во Владимире

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Момент поджога «коктейлями Молотова» машины у администрации во Владимире попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что после неудачного броска в здание злоумышленник попытался сбежать.

По предварительной информации канала, Hyundai Creta, под которую была брошена зажигательная емкость, принадлежит начальнице управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой. Также Telegram-канал уточнил, что у иномарки повреждены бампер и передние боковые стекла, водитель авто успел вовремя откинуть зажигательное устройство. Канал сообщил, что злоумышленник был задержан, он не смог поджечь здание, поскольку горящая емкость не попала в окно.

Ранее стало известно, что целью мужчины, который пытался поджечь администрацию во Владимире, был вице-губернатор региона Константин Баранов, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что в момент происшествия политик находился внутри здания.

До этого сообщалось, что в российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. Как отмечает Литовское радио, началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте, личности злоумышленников не установлены.