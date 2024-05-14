На видео попал момент гибели водителя БелАЗа при падении с карьера Вахтовик умер, сорвавшись на БелАЗе с 75-метровой высоты карьера в Качканаре

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В городе Качканар Свердловской области 37-летний вахтовик из Башкирии погиб после падения на БелАЗе с высоты 75 метров. По данным пресс-службы регионального ГИБДД, ЧП произошло в 15:40 (13:40 мск) 13 мая. Водитель сорвался с высоты карьера, делая маневр задним ходом.

B результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший являлся уроженцем Республики Башкортостан, имел водительский стаж тракториста-машиниста три года, — сообщили в госинспекции.

Известно, что у погибшего на родине остались жена и трое детей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Кронштадте электромонтажник получил ожоги 70% тела в ходе установки нового трансформатора. Выяснилось, что 35-летний мужчина является жителем Луганской области. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии. Мужчина использовал болгарку для демонтажа старых труб. На месте работы оказалось горючее вещество, которое воспламенилось. Форма электромонтажника загорелась. Ее удалось потушить.