На Урале запустят экокомбинат по производству ПЭТ-хлопьев Глава РЭО Буцаев: под Челябинском построят комбинат по производству ПЭТ-хлопьев

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Российский экологический оператор намерен инвестировать около 1,3 млрд рублей в создание предприятия по производству ПЭТ-хлопьев, рассказал «360» гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, новый комбинат появится на территории пилотного экопромышленного парка в Челябинской области.

Буцаев подчеркнул, что строительство экопромышленных парков планируется во всех федеральных округах России в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», главный принцип которого — вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. Новый комплекс сможет ежегодно производить до 8500 тонн прозрачных и светло-голубых хлопьев, а также 5000 тонн цветных микс-хлопьев.

По информации РЭО, комбинат даст региону 92 рабочих места и около 600 млн рублей налоговых отчислений в первые 10 лет эксплуатации. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев в свою очередь сообщил, что в регионе ведется активная работа в сфере переработки отходов.

Мы активно внедряем раздельный сбор, запускаем новые мусоросортировочные комплексы. Переработка вторсырья и производство новых изделий из него — важнейший этап на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов, — пояснил Лихачев.

ПЭТ-хлопья используются для производства пластиковой посуды и тары, синтетической одежды, утеплителя, щеток и другой подобной продукции.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило отказаться от бумажных чеков в магазинах. В ведомстве считают, что электронный аналог поможет минимизировать отходы.