На Урале школьник забил своё лицо татуировками в честь рэпера 6ix9ine

https://static.news.ru/photo/b312c374-8950-11ea-aad8-fa163e074e61_660.jpg 6IX9INE Фото: WIXTRÃ–M PETER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Екатеринбурге ученик одной из школ набил на своём лице и теле 48 татуировок. По его словам, они посвящены рэперу 6ix9ine.

Кумир школьника сейчас отбывает наказание в тюрьме за совращение несовершеннолетней. Также его обвиняют в связях с криминальными кругами. Школьник Владимир мечтает стать музыкальным исполнителем, как и 6ix9ine. На сегодняшний день он уже выпустил первый трек под названием «Легендарное пиво», передаёт РЕН ТВ.

В девятом классе учился более-менее, с первого по восьмой вообще отлично, а сейчас всё плохо. В школу почти не хожу. Сплю. Скучно в школе. Я сижу дома — мне становится скучно и хочется в школу. Прихожу в школу — наоборот, хочу домой. Оканчивать школу планирую, надо просто туда ходить, — рассказал Владимир о своих успехах в обучении.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука. Она набила на предплечье дату его рождения.