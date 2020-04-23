На Урале подростки угрозами заставили встать на колени мужчину

https://static.news.ru/photo/ff50dafa-8879-11ea-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: gu_mvd_so_66/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о происшествии в Свердловской области. В посёлке Алапаевск трое подростков угрозами заставили встать перед ними на колени мужчину. Инцидент был снят на видеокамеру, а запись опубликована в Интернете.

Хулиганы были задержаны неравнодушными жителями города. Их личность удалось установить. Оказалось, что они ученики седьмого класса одной из местных школ. На данный момент нарушители порядка доставлены в отделение полиции. Им грозит административная ответственность.

Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Алапаевска личности «бравых» подростков установили по горячим следам. Фигурантами скандального ролика стали три ученика седьмого класса одной из местных школ 2006 года рождения. Их знакомая девица снимала это всё на телефон, а потом выложила в Сеть, не задумываясь о последствиях, а главное, о смысле того, что они вместе натворили. Двое парней воспитываются в полных семьях, третьего растит одинокая мать, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Со школьниками также намерены провести профилактическую беседу. К ответственности будут привлечены и родители хулиганов. Последние уже принесли извинения мужчине, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Мурманске. Житель этого города устроил скандал в ресторане быстрого питания в центре города и ударил подростка.