Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил два миллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/318b51d2-72ec-11eb-8cb4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 млрд рублей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в прошлом году в округе было выявлено более 2200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства. Об этом Патрушев сообщил на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО.

Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил почти 2 миллиарда рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 543 миллиона рублей, — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что бывшие руководители специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру Росатома, арестованы за многомиллионные хищения. Эта компания является крупнейшим в РФ предприятием по созданию и внедрению систем физической безопасности.

В СИЗО отправлен её бывший генеральный директор Вячеслав Коновалов, а экс-главный бухгалтер Ирина Смолдырева — под домашний арест. МВД обвиняет их в мошенничестве в особо крупных размерах. Как поясняет источник, они организовали мошенническую схему под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд компании.